Maison d'hôtes, brasserie, centre de rééducation : la seconde vie d'anciennes gares abandonnées

Le train s’arrête toujours à Millas (Pyrénées-Orientales), mais les voyageurs ne passent plus par la gare. Depuis dix ans, elle est devenue une maison d’hôtes. Céline Rosse a visité les lieux en 2011. Convaincue de faire une bonne affaire, elle a sauté sur l’occasion. "La SNCF se débarrasse de ces biens, et donc vu la superficie plus le jardin, à ce prix-là, je n'aurais pas trouvé dans la région", constate-t-elle.

175 000 euros d'investissement et un an de travaux plus tard, la propriétaire investit l’étage pour son logement personnel. Au rez-de-chaussée, le gîte ouvre ses portes.