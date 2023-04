Maisons fissurées : l'Assemblée donne son feu vert à une meilleure indemnisation des victimes

Le phénomène de retrait-gonflement des sols est lié à l'augmentation de températures. L'argile présente dans les murs de certaines maisons s'assèche, se tasse et se rétracte puis, avec le retour des pluies, se gorge d'eau et gonfle. Après plusieurs épisodes de ce genre, les maisons commencent à se fissurer, la situation s'aggravant de sécheresse en sécheresse. Au total, 10,4 millions d'habitations sont situées dans une zone à risque moyen ou fort de fissures, selon les données du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Depuis 1989, la sécheresse a ainsi coûté 16 milliards d'euros au régime "CatNat", soit le deuxième poste de dépenses après les inondations. D'ici à 2050, la facture pourrait même tripler par rapport aux 30 dernières années, avec la multiplication de ces épisodes. Dans sa 6e synthèse, le Giec a d'ailleurs prévenu qu'en raison du changement climatique dû aux activités humaines, "les années les plus chaudes que nous avons vécues jusqu'à présent seront parmi les plus fraîches d'ici à une génération", entraînant plus de canicules et plus de sécheresses.