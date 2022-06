Maisons neuves : les régions où les ventes dégringolent le plus

Les Cmistes ne sont toutefois pas tous logés à la même enseigne, en fonction des régions. Selon la comparaison effectuée par la Fédération française du Bâtiment en glissement annuel, soit les périodes de janvier à avril 2021 et janvier à avril 2022, ce sont les régions du nord de la France qui semblent les plus touchées. La baisse la plus forte pour les ventes de promoteurs à des particuliers est enregistrée en Normandie avec un recul de 38,5%. Suivent les Hauts-de-France (-31,3%) et la Bretagne (-31%).

À l’opposé, les régions les moins touchées par cette baisse sont la Corse et Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec un recul de "seulement" 10,8% des ventes de logements neufs. L’Île-de-France tire également son épingle du jeu avec une chute de 16,1%, soit l’une des plus faibles de l’Hexagone. Concernant les autres régions, les baisses sont plus homogènes avec une chute des ventes de 21,1% dans le Centre-Val de Loire, de 22,1% en Auvergne-Rhône-Alpes et de 22,4% en Occitanie. Suivent dans ce classement les Pays-de-la-Loire (-24,8%), la Nouvelle-Aquitaine (-25,8%), le Grand Est (-26,3%) et la Bourgogne-Franche-Comté (-30,8%).