Maisons neuves : pourquoi les prix flambent ?

La loi lui interdit d'augmenter la facture à un tel niveau lorsque la construction a déjà débuté. Mais le client paiera tout de même 4 000 euros de plus par rapport au prix d'origine. Jean-François Martinez emménage dans sa nouvelle maison en juin prochain. Cette dépense supplémentaire, il ne l'avait pas anticipée. "On prévoit un budget pour après la construction pour faire les extérieurs, pour améliorer, et faire des choses qui ne sont pas prévues dans le contrat... Mais ça, non. Ça fait mal, on peut faire tellement de choses avec 4 000 euros", confie le propriétaire.