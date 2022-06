Maisons Phénix à l’arrêt : 1 600 propriétaires dans l’attente

La construction d’une maison était le projet de sa vie d’Omar. Il avait tout prévu, mais le constructeur de son logement a été placé en redressement judiciaire. Et au lieu d’un pavillon, il est le propriétaire d’une fosse désespérément vide. "Quand je vois ça, la première chose que je veux, c’est qu’ils me rendent ce que j’ai payé, et que je puisse partir avec un autre constructeur, que je puisse avoir cette maison", dit-il. Depuis janvier, aucun ouvrier n’est venu travailler sur le chantier. Pourtant, ce particulier avait tout réglé, soit 50 000 euros d’appel de fonds, 60 000 euros pour le terrain, et il doit payer 40 euros par mois pour un compteur d’eau. On l’a pourtant assuré que les travaux allaient reprendre. Malgré cela, "Je n’ai toujours rien. En fait, on n’a fait que de me mentir", explique-t-il.