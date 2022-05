Maisons Phenix : la fin du rêve immobilier bon marché ?

Julian Thomas est un client de Geoxia. Le chantier de son pavillon de 150m² est arrêté depuis mars. Son constructeur vient d'être placé en redressement judiciaire. Julian a souscrit à un prêt-relais sur sa maison et emprunté 300 000 euros qu'il doit rembourser. Le promoteur de Julian n'est pourtant pas un inconnu. Geoxia, avec sa marque Maisons Phenix, est un des leader des pavillons à petit prix, et cela, depuis les années 80. Le groupe a construit jusqu'à 5 000 maisons par an. Alors, aujourd'hui, comment expliquer cet effondrement ?