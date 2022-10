MaPrimeRénov' : des couacs dans les remboursements

Pierre Gentil-Perret, 81 ans, a connu une mésaventure similaire lorsqu'il a refait l'isolation de sa façade pour une somme bien plus conséquente. Une facture globale de 20 000 euros et une prime de 4 000 impossibles à percevoir. "On n'a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de correspondant, c'est un mail que vous recevez en disant qu'il s'agit d'un message automatique", raconte-t-il. Son cas est une illustration parfaite de la limite du tout numérique.