Mon locataire est retraité, puis-je récupérer mon logement ? Le 20H vous répond

Je suis propriétaire d’un logement que je loue à un retraité. Est-ce que je peux le récupérer pour le relouer à quelqu’un d’autre ?

Difficilement s’il a plus de 65 ans et des revenus modestes, "parce que le droit protège mieux les locataires âgés", explique Louis du Merle, directeur juridique de l’Agence nationale pour l’information sur le logement, qui peut vous accompagner gratuitement en cas de litige. Concrètement, même si votre locataire est en fin de bail, "pour lui donner congé pour vente ou reprise", vous devrez lui proposer une solution de relogement "à partir du moment où ses ressources sont inférieures à un certain plafond".