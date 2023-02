Mon propriétaire veut vendre mon appartement, puis-je dire non aux visites ? Le 13H à vos côtés

Voilà ce que dit la loi, mais il est très difficile de contraindre un locataire qui refuserait les visites. Pourquoi ? Parce qu'il a la jouissance exclusive du logement. Et donc dans les faits, il peut refuser d’ouvrir sa porte. Si vous faites visiter le logement sans le consentement du locataire, cela peut constituer une violation de domicile. Vous risquez 1 an de prison et 15.000 euros d’amende.

Pour faire respecter vos droits en tant que propriétaire, cela peut prendre du temps. Il faut d’abord mettre en demeure le locataire par une lettre recommandée avec accusé de réception, saisir ensuite un conciliateur, puis le tribunal. Vous pourrez demander un dédommagement du préjudice financier subi à la suite du retard pris par la vente. Conclusion : il vaut mieux faire en sorte que tout se passe à l’amiable dès le départ du processus de vente.