VIDÉO - Orléans, la ville où il fait bon s'installer

Ses salaires avantageux, sa dynamique d'emploi et son contexte immobilier en font la ville la plus attractive de France. À en croire le baromètre "Emploi et logement : le classement des villes où s'installer" du courtier Meilleurstaux et du site de recherche d'emploi MeteoJob, Orléans arrive en première position. Elle détrône Mulhouse, qui était en tête du classement l'an passé, et qui passe en deuxième position (Orléans était à la deuxième place en 2021). On retrouve Rouen en troisième position.

Et, de fait, la capitale de la région Centre-Val-de-Loire, qui compte près de 117.000 habitants, attire de plus en plus de nouveaux arrivants, avec 2500 nouvelles installations enregistrées en 2022, confirmant le nouvel attrait pour les villes secondaires en France depuis la crise du Covid-19 et les confinements qui ont eu lieu. Nos équipes de LCI ont tenté de comprendre quel était le secret de cette ville, où l'immobilier est "plus facile qu'ailleurs", et où la vie n'y est "pas chère" comme le décrivent des orléanais au micro de notre antenne.