VIDÉO - "J'ai peur que le toit me tombe sur la tête" : dans l'Orne, les habitants d'une résidence vivent l'enfer des malfaçons

Une pétition a été lancée il y a déjà deux ans, signée par l'ensemble des 36 locataires de ces logements sociaux. Sans résultat à la hauteur du problème. "Pourquoi ça traine ?", s'agace XXX, "ils vont venir constater encore, prendre encore des photos, et nous dire 'on vous tient au courant'. Trois mois après, six mois après, un an après, il n'y a toujours rien".

Une avocate contactée par TF1 suggère à ces locataires d'engager une action en justice. "Si le juge l'y autorise", explique Maître Ganaëlle Soussens, "le locataire pourra verser le montant de son loyer sur un compte séquestre". Un moyen efficace de pression sur les propriétaires, selon cette experte en droit immobilier, qui dès lors ne perçoivent plus les loyers. Sollicité par TF1, le bailleur social de Flers n'a pas souhaité s'exprimer.