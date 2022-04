Passoires énergétiques : pourquoi les nouvelles règles contraignent de nombreux propriétaires à vendre

Ces nouvelles charges sont cependant "trop fortes" pour le propriétaire de l'appartement interrogé dans le 20H de TF1 (reportage en tête d'article). Et pour cause, le montant des travaux s'élèverait à 80.000 euros. "Ça nous turlupine avec mon épouse, on ne pense qu'à ça [...], me mettre un tel emprunt sur le dos ça n'est pas raisonnable". Il va donc être contraint de vendre son bien à contrecœur.

L'homme n'est pas le seul dans cette situation. Depuis quelques mois, les passoires énergétiques se multiplient sur le marché de la vente. C'est notamment le cas dans le cadre de biens hérités, selon un agent immobilier du centre de la France. "Les enfants reprennent des logements qui étaient avant à la location et ne veulent pas faire les travaux, sur Clermont-Ferrand on en a de plus en plus", précise-t-il.