Peut-on renégocier son crédit immobilier à tout moment ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond dans la vidéo en tête de cet article à leurs questions, liées aux emprunts immobiliers, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Peut-on renégocier son crédit immobilier à tout moment ?

Oui et ça peut être intéressant quand les taux d’intérêts sont bas, comme en ce moment, même s’ils ont tendance à remonter un peu. Mais attention, votre banque n’est jamais obligée d’exaucer votre demande. Et si elle le fait, ça va vous coûter un peu d’argent : "Des frais, des pénalités de remboursement anticipé éventuellement", détaille Michel Guillaud, président de France Conso Banque, une association de consommateurs spécialisée sur le sujet.

Il faut donc bien faire son calcul. Voici une fiche conseils proposée par la Fédération Bancaire Française, qui représente les professionnels du secteur. Michel Guillaud donne deux conseils pour évaluer si oui ou non l’opération est rentable. "Il faut que vous soyez dans la première moitié du prêt, puisque les intérêts sont décroissants. Il faut au moins un point d’écart entre votre ancien taux et le nouveau pour compenser les frais et pénalités."

Si le calcul n’est pas favorable, l’alternative peut-être de faire racheter votre crédit par une autre banque, comme le suggère Olivier Guéraud, juriste de l’association de consommateurs CLCV : "Là aussi, il y a des frais, le mieux, c’est d’avoir recours à un courtier".