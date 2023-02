VIDÉO - Plus flexibles, écologiques... Les "tiny houses", ces mini-maisons qui ont le vent en poupe

Le couple pourra se fournir chez l'un des pionniers du secteur. À Gérardmer toujours, une douzaine de ces maisons minuscules sont construites chaque année par la société Tibi House. Des logements en autonomie totale, équipés d'une bouteille de gaz, un chauffage au bois, un onduleur et une batterie pour exploiter l'électricité produite par les panneaux solaires, mais aussi un système de collecte et de filtrage de l'eau de pluie, pour la douche. Quant aux toilettes, elles sont sèches.

"L'envie première, c'est de pouvoir s'installer là où il n'y a pas de réseau. Ils ont de l'eau, de l'électricité, du chauffage, peu importe où ils vont se positionner", explique son patron David Spenner, un ancien dessinateur industriel qui s'est lancé dans l'aventure il y a cinq ans déjà. "C'est vivre autrement, laisser le moins d'impact possible sur le terrain et la vie en général."

Pour autant, vous ne pouvez pas vous installer n'importe tout : même si vous êtes propriétaire d'un terrain, il devra être constructible et le Plan Local d'Urbanisme de votre commune devra l'autoriser. Lucas, lui, se voit bien changer d'horizon dès cet été. "La démarche, c'est vraiment de trouver un lieu dans lequel on est plus dehors qu'autre chose", se réjouit-il. "Et puis c'est pratique, on peut la bouger, donc si on veut changer d'environnement. J'aimerais avoir un étang devant chez moi, et un jour ce sera peut-être possible." Sur la route des vacances, ces nouveaux escargots pourraient être de plus en plus nombreux.