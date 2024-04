Pour lutter contre les logements insalubres, Montauban a instauré un permis de louer

Le manque de logements décents inquiète de nombreuses collectivités. Certaines mairies, comme celle de Montauban, ont instauré un permis de louer. Les propriétaires doivent l'obtenir avant de pouvoir signer un bail avec un éventuel locataire.

Louer un appartement délabré à un prix exorbitant, c’est fini. Depuis mars 2018, à Montauban (Tarn-et-Garonne), dans le quartier historique, le permis de louer est obligatoire pour toute nouvelle location. Le propriétaire ou son agence immobilière doivent impérativement obtenir l’accord de la mairie : ventilation, conformité du chauffage, humidité, installation électrique, moisissures, tout est contrôlé.

"On s’est rendu compte qu’il y avait quelques marchands de sommeil qui avaient des biens dans le secteur et qui se permettaient de les louer à des tarifs exorbitants, dans des conditions totalement indécentes", nous explique Leslie Bramoullé, directrice du service communal hygiène et santé de la mairie de Montauban, dans la vidéo en tête de cet article.

8000 logements concernés par le permis de louer

Près de 8000 logements sont concernés par ce permis de louer. "Ça met une petite pression, parce qu’on essaye de faire les choses bien. Ça rajoute encore des normes, il faut s’adapter, mais je pense que c’est bien", admet Bénédicte qui possède deux appartements dans le centre-ville. À chaque nouvel occupant, cette propriétaire dépose un dossier dans le service concerné. Formulaire administratif, diagnostic, technique énergétique, les démarches prennent du temps.

L’année dernière, une cinquantaine de dossiers n'ont pas été validés. La commune espère ainsi éviter des catastrophes, comme à Toulouse où un immeuble s’est effondré il y a un mois. Jean-Luc Moudenc, le maire de la ville, aimerait lui aussi tester le permis de louer pour mieux contrôler le marché locatif qui lui échappe.

"On peut juger de l’état extérieur, des parties communes, mais dans les appartements, on ne peut pas entrer", admet l'édile. Un dispositif qui rassure, même si le permis de louer ne concerne pas tous les logements du centre-ville : les locations saisonnières sont exclues.