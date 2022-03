Pouvoir d’achat : la taxe foncière augmente à son tour

C'est une dépense de plus dont se seraient bien passé les habitants de Tours, comme Nadine. En 2021, elle avait payé 1 297 euros de taxe foncière pour son appartement de 70 m². Cette année, elle devra régler 193 euros de plus. "Moi et mon mari sommes retraités tous les deux. Nos retraites n'augmentent pas, elles diminuent. Pour nous, c'est un casse-tête", déclare-t-elle.