Locataire d’un logement énergivore, puis-je contraindre mon propriétaire à faire des travaux d’isolation ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Dans la vidéo en tête d'article, Garance Pardigon répond à leurs questions, liée tout au long de la semaine au pouvoir d'achat, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je suis locataire d’un logement énergivore. Puis-je contraindre mon propriétaire à faire des travaux d’isolation ?

Oui, si votre logement est très mal isolé au point d’être jugé "indécent" : fenêtres qui ne ferment pas, jeu sous les portes ou à l’inverse, ventilation inexistante. "Mais ce sont souvent des cas extrêmes, qui passent devant les tribunaux", analyse Louis du Merle, directeur juridique à l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement, qui peut vous accompagner en cas de litige avec votre propriétaire sur la question.

La loi énergie et climat, adoptée en novembre 2019, va introduire un critère objectif à partir du 1er janvier prochain : un seuil de consommation d’énergie à respecter, 450kWh/m2 et par an ! "C’est un seuil d’indécence énergétique : si votre logement le dépasse, ce qui sera facile à vérifier avec le diagnostic de performance énergétique, votre propriétaire aura l’obligation de faire des travaux", poursuit le directeur juridique de l’ANIL. Mais attention, ça ne s’appliquera qu’aux contrats de location conclus après cette date. "Pas aux contrats en cours !"

Côté augmentation de loyers aussi, la règle va se durcir pour les propriétaires des logements énergivores. Depuis le 24 août dernier, les loyers des logements dont le diagnostic de performance énergétique est classé F ou G ne pourront plus être augmentés. "Ce blocage concerne les nouveaux contrats de location et les contrats en cours, renouvelés ou tacitement reconduits", précise le site du service public.