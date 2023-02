Prêt immobilier subventionné par l’employeur : les intérêts d'un dispositif méconnu

Ce dispositif méconnu est piloté par une filiale de la Banque Postale, la Société financière pour l’accession à la propriété (Sofiap), qui veut faciliter l’accès à la propriété. Une démarche de plus en plus difficile. L'intérêt pour les entreprises, qui ont souvent du mal à recruter, c’est de garder leurs employés. Car attention, si vous démissionnez, l’aide s’arrête, et vous devez payer les intérêts restants. "Généralement, quand vous achetez pour une résidence principale, au bout du 8 ans, vous achetez à nouveau. Donc, je dirais que la durée de fidélisation, elle est au moins de 8 ans, mais pas de 25 ans !", explique Laurent Permasse, Président de Sofiap.