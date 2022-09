Prêt immobilier : enfin une bonne nouvelle !

C'est la délivrance pour ce couple d'acheteurs d'immobilier. Après six mois d'attente et plusieurs refus de la banque, cette fois, c'est la bonne. Ils vont pouvoir acheter la maison de leur rêve. Avec 400 000 euros à emprunter et une assurance coûteuse, leur dossier de financement ne passait pas. Leur taux d'emprunt était bien au-dessus du taux maximal autorisé. Mais dès le 1er octobre 2022, l’État va relever ce seuil.