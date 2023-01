VIDÉO - Prêts immobiliers : ce que vont changer les nouvelles règles sur le taux d'usure

En cause, le taux d'usure - le taux maximum auquel il est possible de souscrire un crédit immobilier. Calculé par la Banque de France, ce dispositif permet de protéger l'acquéreur en plafonnant les frais. Depuis le 1er janvier dernier, il est fixé à 3,57% pour un emprunt de 20 ans et plus. Or, ce barème est aujourd'hui trop bas par rapport au marché. Le taux moyen des prêts à l'habitat, mesuré à 2,04 % en décembre, s'en approche.