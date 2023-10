"La plupart des acquéreurs renoncent" : quand les taux des crédits immobiliers vont-ils enfin baisser ?

Voilà six mois que Margot cherche à acheter un appartement, sans succès. Difficile pour elle de se projeter : plus le temps passe, plus les taux augmentent. Elle doit sans cesse revoir ses attentes à la baisse. "Il y a six mois, on était sur un budget de 170.000 euros sans apport. Là, avec l'augmentation des taux, aujourd'hui on est à 150.000 euros, et ils nous demandent environ 15.000 euros d'apport", explique la jeune femme dans la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus.

En un peu plus d'un an, les taux d'emprunts ont presque quadruplé. Actuellement, c'est 4,3 % en moyenne. Voilà 12 ans qu'ils n'avaient pas été aussi hauts.