Que faire si un entrepreneur ne termine jamais les travaux de ma maison ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions, liées, ce mardi 3 mai, aux travaux de rénovation, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Que se passe-t-il si ce professionnel ne termine jamais les travaux et qu'il y a abandon de chantier ?

Dans ce cas, bonne chance… ou plutôt bon courage : on parle "d’abandon de chantier" et la procédure peut être longue, voire coûteuse si vous allez devant les tribunaux ! Pour saisir le tribunal judiciaire, tout est expliqué ici. "La procédure en elle-même est gratuite. Vous devez en revanche payer votre avocat et l’huissier", peut-on lire sur le site du service public.

Avant d’en arriver là, vous pouvez commencer par une mise en demeure par courrier recommandé. "Cela suffit parfois à obtenir gain de cause", conseille Raphaël Bartlomé, de l’UFC-Que Choisir. Autre piste pour trouver une solution "à l’amiable" : se tourner vers le médiateur de la consommation. La procédure est expliquée ici. En parallèle, vous pouvez signaler ce professionnel peu sérieux à la répression des fraudes via la plateforme SignalConso. Afin que d’autres particuliers ne soient pas victimes, comme vous, d’un abandon de chantier.