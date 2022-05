Quelles solutions face à la hausse du taux des crédits immobiliers ?

L'autre astuce pour faire baisser votre emprunt consiste à négocier l'assurance de votre prêt. Il représente 30 à 40% de son coût global. Selon Astrid Cousin, porte-parole de Magnolia.fr, la différence entre une assurance de prêt bancaire et une assurance externe peut être un prix qui diminue de deux à trois fois. C'est colossal et c'est du pouvoir d'achat récupéré en plus. Cela peut en plus permettre à de très nombreux futurs emprunteurs d'obtenir leur crédit immobilier.