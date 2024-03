Quelles sont les règles pour construire une mezzanine chez soi ?

De plus en plus de Français cherchent des mètres carrés supplémentaires dans leurs habitations. C'est possible sans forcément dépenser des fortunes ni se lancer dans des gros chantiers.

Pour gagner de la place, Chloé n'a pas eu besoin de pousser les murs de sa petite maison. "C'était un peu dommage de garder autant de hauteur (sous plafond) sans pouvoir utiliser l'espace", confie-t-elle. Elle a réussi à gagner un peu de place supplémentaire grâce à une mezzanine. Un coin lecture qui est devenu ensuite une chambre d'amis. Cependant, ce nouvel espace n'est pas considéré comme une pièce supplémentaire.

Inférieure à 1,80 mètre de hauteur, la mezzanine créée n'est pas considérée comme habitable et n'est donc soumis à aucune déclaration. Aménager ses combles est sans doute l'un des moyens les plus prisés pour grappiller des mètres carrés chez soi.

Dans les magasins spécialisés, c'est d'ailleurs au printemps que fleurent bon les envies de bricolage de ces espaces sous les toits. "Vous avez des températures adéquates pour faire tout ce qui est isolation de la maison et pour monter des cloisons", nous explique Julien Boissière, chef du secteur "Bâti-Jardin" chez Bricorama. Avec le développement du télétravail, de plus en plus de Français cherchent à améliorer leurs logements.

Sachez tout de même qu'un permis de construire s'impose si l'extension est supérieure à 40 mètres carrés, et si la surface totale de votre logement dépasse, après les travaux, 150 mètres carrés.

"Chaque mètre carré qu'on a chez soi, il faut savoir de quelle manière on va l'optimiser, avec du rangement ou aménager pourquoi pas un bureau. Toutes ces surfaces sont utiles et les combles sont un formidable terrain de jeu pour l'aménagement d'une pièce de vie supplémentaire", argumente Hugo Franck, architecte et président du syndicat de l'architecture. Dans l'Hexagone, la surface moyenne des logements est de 91 mètres carrés pour quatre pièces.