VIDÉO - Recherche de logement : face au durcissement des conditions d'accès, la tentation de la fraude

Près de la moitié des ménages français sont locataires. Mais les conditions d’accès sont aujourd'hui si exigeantes, que de nombreux candidats mentent sur leurs ressources ou leur statut. Un phénomène que l'on retrouve également dans les dossiers de prêt.

C’est illégal, mais la jeune femme rencontrée par notre équipe, et qui souhaite rester anonyme, dit ne pas avoir eu le choix. Employée en CDD, elle a falsifié ses fiches de paie pour pouvoir louer un appartement. Un contrat à durée indéterminée est souvent indispensable pour louer un appartement. Son salaire de 3.000 euros net par mois n’a pas suffi à faire accepter son dossier, comme elle l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Après des dizaines de refus, elle a décidé d’enjoliver sa situation. "C'est assez honteux d'en arriver là", estime-t-elle, "à partir du moment où on voit mon parcours professionnel, et le revenu que je suis capable de toucher, mon profil devrait donner confiance".

Un dossier sur quatre serait falsifié

Devenir locataire n’a jamais semblé aussi difficile. Phénomène nouveau, les fraudeurs sont des jeunes actifs sans problème financier. Dans une agence du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) visitée par notre équipe, un dossier sur quatre s'avère falsifié. "Il y a une telle tension sur le marché de la location (...), que les locataires pensent qu'ils sont contraints de le faire, et qu'ils n'ont pas d'autre choix", estime l'agent immobilier Paul Pereira au micro de TF1.

Il n’y a pas que le marché de la location qui est concerné. Avec la hausse des taux, il est également difficile de devenir propriétaire, et même les dossiers de prêts sont falsifiés. Chez les courtiers, l’arme secrète pour détecter les faux est l’accès aux relevés de comptes, dont ne dispose pas l'agent immobilier. Ce contrôle indispensable est aussi effectué par les banques.

Certaines d'entre elles font désormais appel à des entreprises externes spécialisées, pour vérifier des dossiers toujours plus nombreux. Une intelligence artificielle analyse toutes les pièces fournies par les demandeurs, et détecte les anomalies et les incohérences en quelques secondes. Falsifier un dossier de prêt ou de location est puni par la loi : jusqu'à trois ans d'emprisonnement, et 45.000 euros d'amende.