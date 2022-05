Rénovation énergétique : ces aides revues à la baisse

Selon le site Capital, l'aide pour l'isolation des sols va ainsi baisser de 32%, celle pour l'isolation des toitures et des terrasses de 26% et celle les réseaux d'eau chaude sanitaire de 21%. Les primes pour l'isolation des murs vont quant à elles chuter de 33%, pour les logements chauffés à l'électricité et de 56% pour ceux chauffés au gaz ou au fioul.