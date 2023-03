VIDÉO - "Je ne dors plus la nuit" : ils racontent le cauchemar des maisons fissurées

Pour évaluer le montant de ses réparations, Vincent a fait appel à un professionnel du bâtiment. "C'est bien affecté", tranche immédiatement l'expert. Selon lui, pas de risque d'effondrement dans l'immédiat, mais une conviction, c'est la sécheresse exceptionnelle de l'été dernier qui est en cause. "Le terrain que vous avez sous les fondations se déshydrate. En se déshydratant, il se rétracte. Comme il se rétracte, il crée des vides sous la fondation et donc le poids de la maison tasse tout simplement", explique-t-il, avant de conclure : "Pour une surface approximative de 100 mètres carrés, on peut considérer un coût de réparation aux alentours de 100.000 à 150.000 euros minimum".

Une catastrophe pour Vincent et Anaïs. "Je me dis que c'est une somme astronomique. C'est le prix de mon prêt", reconnaît-il. Avec 2 200 euros de revenus et un crédit immobilier de 800 euros, impossible pour le couple de payer de telles réparations. Tous leurs espoirs reposent désormais sur leur assurance. Encore faut-il que leur commune, Vidauban, où 70 maisons sont fissurées, soit classée en zone de catastrophe naturelle. Cette décision de l'État est toujours incertaine et peut prendre un an et demi en moyenne.