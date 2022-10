VIDÉO - Chasse aux squatteurs : les méthodes choc d’une société spécialisée

Mais le procédé ne revient-il pas à encourager le squat ? "On n’en a pas le sentiment, on a plutôt l’impression de régler les problèmes de squat le plus rapidement possible", répond l’agent. Encore faut-il que les squatteurs acceptent. Dans un quartier populaire de Marseille, où l’entreprise vient de racheter une maison, un homme algérien sans papiers accepte de discuter. Il s’y est installé avec sa femme, ses trois enfants et un ami. Yann Collet lui propose de quitter les lieux un mois plus tard, avec 3000 euros en poche. "Sinon, l’avocat va faire la procédure, et un jour la police va venir et vous mettre dehors. Je préfère que vous ayez un peu de sous", lance-t-il.

Mais la famille reste réticente, par peur de ne pas pouvoir se reloger. L'agent immobilier entame donc la procédure d’expulsion, mais reviendra régulièrement proposer de l’argent, une stratégie payante une fois sur deux selon lui. En dernier recours, quand les négociations n’aboutissent pas, il obtient l’expulsion par les forces de l’ordre, parfois au terme d’années de procédure.