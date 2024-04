Copropriété : combien peut-on gagner en passant par un syndic en ligne ?

Les syndics de copropriété sont souvent accusés d'être trop chers, alors des habitants décident de s'en passer complétement. Et pour se faire aider, certains se tournent vers les plateformes en ligne qui promettent de faire baisser la facture de 40 à 70%. Des Français dans ce cas témoignent auprès de TF1.

Dans sa résidence à Annecy (Haute-Savoie), Pascale Lausanne est multitâche. Elle s'occupe des comptes, des devis, et même de l'entretien du terrain. "On gère les jardins, on arrose bien sûr, on taille", énumère-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus. Les quatre copropriétaires ont décidé de se passer d'un syndic professionnel. Ils font tout eux-mêmes, à tour de rôle.

"Chaque semaine, il y en a un qui fait le ménage. Donc chacun appose sa signature. Ça roule bien, il n'y a pas de problème", se félicite Pascale. Avant de prendre cette décision, ils ont fait des devis, mais prendre un syndic leur coûterait beaucoup plus cher. "C'était 1 400 euros pour uniquement faire les comptes. Ça pouvait vite chiffrer pour nous en termes de charges", souligne-t-elle. Sans compter le jardinier et le ménage. Au final, pour chacun des propriétaires, ce sont plusieurs centaines d'euros économisés.

Des économies, mais...

À 40 km de là, à Reignier-Esery, d'autres habitants ont décidé, eux aussi, de gérer leur résidence. Mais pour se faciliter la tâche, ils se font accompagner par une plateforme en ligne. Sur l'application, ils gèrent les comptes de l'immeuble, traitent les factures, et trouvent leurs artisans. "Les factures, c'est un peu ma hantise, donc oui, effectivement, on apprend beaucoup. Le site est quand même bien fait", reconnait Nathalie Gaillard, membre de ce syndic coopératif. Les copropriétaires payaient leur ancien syndic 3 000 euros par an. Grâce à cette solution, ils ont fait baisser la facture de 700 euros.

En outre, des experts les aident à distance. La plateforme accompagne désormais 10.000 copropriétés, mais attention, cette pratique n'est pas adaptée à toutes les résidences. "Au-dessus de cinq, dix lots, pour moi ça commence à être un peu compliqué. Il y a beaucoup d'argent qui circule, le risque de contentieux est important. Le risque de contentieux entre voisins également est important. Donc, il faut des compétences pour le gérer", explique Florian Delarue, gérant du syndic de copropriété immobilière du bassin genevois (IBG).

Pour faire baisser la facture, vous pouvez aussi comparer les différents syndics et faire jouer la concurrence.