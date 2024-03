Crédits immobiliers : dans quelles régions les taux ont-ils le plus baissé depuis six mois ?

La moyenne des taux de crédit immobilier stagne aux alentours de 4% partout en France. Mais plusieurs régions enregistrent des baisses depuis six mois. Découvrez où les taux sont actuellement les plus attractifs.

Est-on enfin aux prémices de la fin de la crise de l'immobilier ? C'est la question que se posent des centaines de milliers de candidats à l'achat d'un appartement ou d'une maison en France. Nouvelle encourageante, selon le ministère du Logement, le nombre de crédits octroyés en février a augmenté de 35% par rapport à janvier.

Si la moyenne des taux de crédit immobilier stagne toujours aux alentours de 4% partout en France, certaines régions enregistrent des baisses depuis six mois. C'est notamment le cas dans les Hauts-de-France, avec -0,4 point enregistré entre septembre 2023 et mars 2024, tout comme en Centre-Val-de-Loire et dans le Grand-Est (-0,3 point), le taux moyen dans ces trois régions étant actuellement de 3,95%, selon les données du réseau de courtiers en ligne Empruntis.

Des taux plus attractifs en Bretagne et Pays-de-la-Loire

Si l'Ile de France a elle aussi enregistré 0,3 point de baisse sur cette période, le taux moyen dans la région reste à 4%. Avec -0,25 point de baisse ces six derniers mois, il est par ailleurs actuellement possible d'emprunter en moyenne à un taux de 3,95% en Bourgogne Franche-Comté et en Corse. En Occitanie (-0,25 point), le taux moyen actuel est de 3,90%, suivi d'Auvergne Rhône-Alpes (-0,2 point) avec un taux moyen de 4%, la Normandie (-0,15 point) et la Nouvelle-Aquitaine (-0,1 point) où le taux moyen est de 3,95%.

La Bretagne et les Pays-de-la-Loire, qui enregistrent également une baisse 0,1 point sur six mois, apparaissent pour leur part comme les deux régions où les taux sont actuellement les plus attractifs dans l'Hexagone : 3,9% en moyenne.

"13.000 euros de plus de crédit" par rapport à décembre

Pour Stéphane, qui recherche la maison de ses rêves à Brest, les taux désormais affichés par les banques lui ouvrent de nouvelles perspectives. "Aujourd'hui par rapport à décembre, ça vous permet d'avoir 13.000 euros de plus de crédit", lui explique sa banquière dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

L'attractivité de la Bretagne pousse les banques régionales à réduire leur taux pour démarcher des nouveaux clients. Mais à l'échelle nationale, faut-il s'attendre encore à une baisse des taux dans les prochains mois ?

"2024 devrait plutôt être une année à la stabilisation, avec de légères baisses encore, sans que ça puisse être ce que l'on a pu connaitre dans le passé. On ne reviendra pas à un taux de 1% sur 20 ans", prévient Cécile Roquelaure, directrice des études et de la communication chez Empruntis.