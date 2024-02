Finistère : ce jeune couple a pu s'offrir la maison de ses rêves grâce à une aide locale

Terrains bradés et primes à l'installation : en Bretagne, 68 communes ont mis en place des aides pour inciter les jeunes actifs à venir y vivre. À Fouesnant (Finistère), une équipe de TF1 a rencontré Lisa et Vincent, 27 ans, qui ont bénéficié d'une telle opération pour acheter leur première maison.

Cette maison de 115 mètres carrés à Fouesnant (Finistère), ce couple en rêvait. Les voilà propriétaires à 27 ans seulement. Lisa et Vincent, de même que leurs voisins du lotissement, ont pu s'offrir leur première maison grâce au coup de pouce de la communauté de communes. Tous ont bénéficié d'une enveloppe de 8.000 euros, et d'un prix au mètre carré plafonné à 110 euros, quand celui du marché atteint 180 euros.

"Sans cette aide, sans la mise sur le marché de ce terrain-là sur Fouesnant, on n'aurait pas pu trouver des terrains à ce prix, donc on aurait cherché dans une autre ville", souligne Vincent dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Moi, j'ai grandi ici, mais vu les prix de l'immobilier, c'était carrément inaccessible", ajoute Lisa. Coût final de leur maison dans ce coin prisé des touristes pour ses plages de sable blanc, et où le marché immobilier est plus que tendu : 240.000 euros.

"Si on ne fait rien, notre population va vieillir"

Pour accéder à l'aide, il fallait répondre à plusieurs critères : être primo-accédant et s'engager à ne pas revendre la maison dans les dix prochaines années. "L'objectif est que des jeunes, des actifs, puissent se loger sur notre territoire. Si on ne fait rien du tout, on aura notre population qui va vieillir", explique Roger Le Goff, maire (SE) et président de la communauté de communes du pays fouesnantais, interrogé aux côtés de Lisa et Vincent.

Trouver des solutions pour aider les jeunes à s'installer durablement, c'est devenu la priorité des communes littorales. Dans le Finistère nord, à Plougasnou, 3 000 habitants, le taux de résidence secondaire s'élève à 44% et la moitié de la population à plus de 60 ans. Les habitants aimeraient voir les volets endormis s'ouvrir à nouveau. Alors la mairie se retrousse les manches. Elle a vendu cinq lots d'un terrain à des primo-accédants au prix de 60 euros le mètre carré, presque deux fois moins cher que celui du marché. "On est obligé d'avoir une politique volontariste, sinon les gens ne s'installent pas", souligne face à notre caméra la maire (PS) de la commune, Nathalie Bernard. Car le long des côtes bretonnes, les maisons secondaires ne cessent de gagner du terrain. En 50 ans, leur nombre a plus que triplé dans la région.