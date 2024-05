VIDÉO - Foire de Paris : le salon pour rénover malin

Si vous êtes en pleine réflexion quant à des travaux de rénovation, sachez que la Foire de Paris vous attend. L'institution fête ces 120 ans cette année et elle vient de s'installer avec toutes les bonnes idées du moment.

C'est presque une balade de quartier. Dans le carré de la foire dédiée à la rénovation, on passe devant les portails, on croise les voisins qui se vantent de leurs nouveaux stores, et parfois, on s'émerveille sur la verrière du trottoir d'en face. Comme celle, par exemple, qui se transforme en balcon d'un geste, que l'on découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Soudain, on entend un bruit de travaux. C'est en fait un vendeur qui veut prouver que ses volets sont les plus résistants du marché et les frappe à coups de marteau au milieu de l'allée. Il s'agit de volets en fibre de verre, une matière qu'on retrouve sur les coques de bateaux. Un excellent isolant qui résiste aussi bien au froid qu'aux très fortes chaleurs.

Réparer plutôt que changer ?

Des centaines de professionnels proposent ici de rénover votre logement du sol au plafond, et jusqu'à la toiture. Vos tuiles en terre cuite, en ardoise ou en béton ont mal vieilli, la résine vendue par Thibault Bourin pourrait vous éviter des travaux coûteux. Le traitement qu'il propose revient quatre fois moins cher que de refaire la couverture à neuf.

Enfin, impossible de parler rénovation sans évoquer l'isolation. "On est venus voir au salon les meilleures solutions d'isolation par l'extérieur", explique un visiteur au micro de TF1. Un stand France Rénov' oriente les familles vers les bonnes méthodes, les bons matériaux, pour qu'elles soient sûres d'être éligibles aux aides de l'État, parfois siphonnées par des entrepreneurs indélicats. Plus de 600.000 familles rénovent leur logement chaque année, un détour par la Foire de Paris pourrait en aider plus d'une.