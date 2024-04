VIDÉO - Immobilier : la baisse des taux d'intérêt se confirme, les visites reprennent

Pour le deuxième mois consécutif, les taux d'intérêt pour le logement sont en baisse. Les crédits immobiliers devraient devenir plus faciles à obtenir, d'autant que les banques semblent également vouloir lâcher du lest. Est-ce le moment d'acheter ? C'est la question que s'est posé le 20H de TF1.

Julien Burgat en rêvait. Il va pouvoir enfin acheter son tout premier logement. Il a recommencé les visites, et il en est certain : c'est le bon moment, il va trouver un prêt à un taux convenable. "J'avais déjà commencé à regarder en septembre de l'année dernière. J'ai pu constater effectivement que les taux étaient relativement élevés par rapport à ce que je voulais ", confie-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Retour dans les agences immobilières

Les choses ont changé en à peine quelques semaines, depuis que les taux d'intérêt ont amorcé une légère baisse, inédite depuis plus de deux ans. Concrètement, un couple qui gagne 4.000 euros net par mois, peut désormais emprunter 10.000 euros de plus : en décembre, un maximum de 210.000 euros, et aujourd'hui 220.000 euros.

Alors, forcément, cela donne envie au client de retourner auprès des agences immobilières. Sur le mois d'avril, Nicolas Géraud, agent immobilier de Guy Hoquet Oullins, a déjà fait en dix jours autant de visites que sur tout le mois de février.

Après un pic en décembre 2023, les taux d'intérêt sont repassés sous la barre symbolique des 4 % pour atteindre en moyenne 3,85 % en avril. Mais alors, comment expliquer cette baisse ? "Quand une banque baisse un peu fortement ses taux, et que les autres sont décorrélées, ils sont obligés de suivre. En fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une espèce de guerre des taux au profit du consommateur et de l'emprunteur. On a des moyennes à 3,85, mais de très bons dossiers passent aujourd'hui autour de 3,70. Donc, c'est vraiment de bonnes nouvelles", explique Maël Bernier, porte-parole de la plateforme Meilleurtaux.

La baisse des prix de vente s'amorce

Bonne nouvelle également, la baisse des taux coïncide aussi avec la baisse tant attendue des prix de l'immobilier. Une trajectoire qui devrait se poursuivre ces prochains mois avant de se stabiliser en septembre.