Installations électriques : quelles sont les mauvaises habitudes à bannir chez soi ?

Selon une étude, huit installations électriques sur dix de plus de quinze ans ne sont pas conformes aux standards actuels. Avec pour conséquence des risques d'incendie et d'électrocution plus élevés. Pour éviter tout danger, voici quelques règles à suivre.

Sur les 31 millions de logements construits avant 2008, 83% comportent au moins une anomalie électrique, alerte une étude de l'Observatoire national de la sécurité électrique (ONSE) parue lundi Nabil Hamami, électricien, le constate tous les jours lorsqu'il va inspecter les installations électriques. Dans le reportage de TF1 ci-dessus, il se rend dans une maison datant de 1985 où, à première vue, rien ne va. "Le premier risque que je vois, c'est le risque mécanique. C'est-à-dire que quelqu'un peut y mettre la main et s'électrocuter. Tout simplement parce que c'est sous tension et que ce n'est pas protégé. Ce n'est pas sous gaine, on a accès au domino. Il devrait être soit caché, soit dans une boîte de dérivation. Par ailleurs, on a des porte-fusibles qui sont maintenant assez vétustes, qui doivent dater d'à peu près 20 à 30 ans. Il serait temps de les remplacer", énumère-t-il.

Le tableau électrique doit donc être mis en sécurité. Coût de l'opération : entre 3000 et 4000 euros. Un investissement nécessaire pour la propriétaire. "Ça me stresse quand même un peu d'avoir ce tableau électrique à la maison. L'idée, c'était d'être rassurée, de prendre le moins de risques possibles et de savoir qu'on pouvait être à la maison ou absent sans qu'il y ait de souci particulier", explique-t-elle.

Vérifier le serrage des connexions dans le tableau électrique

Certains gestes permettent heureusement d'éviter les accidents. Et tout commence dans le tableau électrique, car c'est souvent au niveau du coffret général que les pannes apparaissent. Pour les éviter, une fois par an, avec un professionnel, "il faut vérifier le tableau électrique au niveau des vis de serrage", indique Michaël Flajszaker, électricien. "Car c'est ici qu'il peut provenir un départ de feu. En cas de desserrage, ça provoque des étincelles, ce qui fait fondre le fil", ajoute-t-il.

Comment savoir si mes prises sont reliées à la terre ?

Selon l'étude de l'ONSE, 64% des installations électriques de plus de quinze ans présentent également des défauts de prise de terre alors que depuis 1991, prises de courant et interrupteurs doivent être mis à la terre, selon la norme électrique NF C 15-100. "Ça permet au courant de vraiment partir dans la terre et pas dans votre main", souligne dans le reportage du JT de 20H ci-dessous Jérémy Bouchevaro, électricien à Brest (Finistère). Selon le blog Izi by EDF, pour savoir si une prise est bien reliée à la terre, "vérifiez qu’elle soit d’abord équipée de deux pôles, c’est-à-dire deux trous (la phase et le neutre), et d’une tige en métal désignant la borne de terre. En revanche, une prise de courant sans terre ne possède pas de tige métallique en saille".

Électricité : attention aux normes Source : JT 20h Semaine

Éviter l'accumulation de multiprises

Il faut aussi éviter l'accumulation de multiprises chez soi, et surtout bien les utiliser. "Pour tout ce qui est appareils, lampes halogènes qui consomment beaucoup d'électricité ou chargeurs de grosses batteries, c'est un risque, car ça n'est pas fait pour ça. Il y a une puissance maximale qui est prévue. C'est donc sujet à surchauffe", précise Michaël Flajszaker. On évite aussi de brancher sur une multiprise les appareils très gourmands en électricité, comme un lave-linge et un sèche-linge, ou encore les appareils à résistance comme les bouilloires, la plancha ou le barbecue. Dans ces cas-là, on branche toujours sur une prise murale.

Ne pas faire tourner les appareils électroménagers sans surveillance

Les spécialistes recommandent aussi d'éviter de faire tourner l'électroménager sans être chez soi. Notamment le sèche-linge qui ne doit pas tourner sans surveillance. Ne le mettez pas non plus en marche avant d’aller vous coucher et placez un détecteur de fumée dans la pièce. Par ailleurs, l’usage d’une rallonge est déconseillé. Il faut savoir qu'en France, un incendie d'habitation sur trois serait d'origine électrique.

Une révision tous les dix ans

Enfin, que ce soit en appartement ou en maison, on préconise une révision des installations électriques au moins tous les dix, comme le souligne Florence Delettre, directrice générale chez Promotelec. "Comme on dit communément, si ça saute, ça disjoncte, c'est qu'il faut peut-être un peu regarder son installation électrique. Je pense qu'il est nécessaire de faire une révision minimum tous les dix ans". D'autant qu'avec le développement de la voiture électrique, des pompes à chaleur ou encore des panneaux solaires, nos installations électriques sont de plus en plus sollicitées.

De plus, les locataires doivent savoir qu’avant de louer son bien, le propriétaire est dans l’obligation de faire un diagnostic électrique. S’il n’est pas obligé d’effectuer des travaux, en revanche, il est responsable en cas d’accident causé par une anomalie électrique.