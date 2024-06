À Barcelone, plus question d'encadrer ou de limiter Airbnb : la ville a décidé d'interdire les locations entre particuliers d'ici à cinq ans. Cet exemple pourrait-il être suivi en France ? TF1 se penche sur la question en se rendant notamment à Bayonne, où l'idée est bien accueillie.

Elles ont beau être dans le viseur de la côte basque, les plateformes de locations touristiques continuent de faire de l'ombre aux habitations. "Pour les locations, c'est assez dur parce qu'il n'y en a pas beaucoup à l'année. Ce sont beaucoup des locations de très courte durée ou des sous-locations", estime une riveraine dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Pourtant, depuis l'année dernière, à Bayonne, la situation a changé. La mise en location d'un bien touristique doit être compensée par la location d'un logement à l'année. Mais faudrait-il aller jusqu'à interdire Airbnb comme à Barclone, où la municipalité a annoncé la fin de toutes les licences pour les appartements touristiques d'ici à cinq ans ? Pour le maire de la ville, Jean-René Etchegaray, "l'orientation prise par la ville de Barcelone est bonne". "Ces locations touristiques aboutissent parfois à une forme d'expropriation de fait de notre population", estime-t-il pour expliquer son propos.

L'obstacle du droit à la propriété

La nouvelle réglementation espagnole semble séduisante, mais est-elle vraiment applicable en France ? Difficilement, selon maître Xavier Demeuzoy, avocat, expert en location saisonnière, à cause du droit à la propriété. "Quand bien même cette loi serait adoptée par le Parlement, il n'en demeure pas moins qu'il y aurait certainement un obstacle d'examen de constitutionnalité de cette loi. Il existe déjà aujourd'hui un certain nombre d'outils de restrictions dont l'État et les communes peuvent se prévaloir", assure-t-il.

Au cœur de la cité portuaire de Saint-Malo, visitée par plus de 2 millions de touristes tous les ans, les voyageurs envisagent difficilement un séjour sans Airbnb. "Même si on profite des hôtels, il y a une différence en termes de tarifs. Les Airbnb, ça a ses avantages, notamment en termes de tarifs", admet une vacancière. "Ça permet d'avoir accès à plus de logements. Donc, on a une offre un peu plus grande. Parfois, les hôtels aussi sont pris d'assaut très rapidement", renchérit une autre.

Loïc Raffray, concierge, gère une trentaine de logements. Pour lui, interdire les plateformes de locations touristiques influencerait directement son activité. "Il ne faut pas oublier que derrière les Airbnb, vous avez des emplois, les nôtres, mais vous avez aussi des emplois de femme de ménage", prévient-il.

Taxes, quotas de nuits... En France, de plus en plus de communes votent pour des régulations sur les locations touristiques.