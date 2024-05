À Rosporden, dans le Finistère, un immeuble est envahi par les moisissures. Il pleut dans les appartements et les habitants ne peuvent plus y vivre. Ils témoignent auprès d'une équipe de TF1.

"Ça a commencé par celui-ci, le petit plafond, et ensuite, le lendemain, le plafond de la salle de bain est tombé", montre Delphine à notre caméra. Des plafonds gorgés d'eau effondrés, des moisissures et des champignons, quand cette Bretonne regarde l'état de ses deux logements, elle est désespérée. "Je ne dors plus beaucoup, c'est très dur, très difficile de voir deux appartements qui étaient super propres, tout refaits, dans un état insalubre. Ça sent très mauvais", se désole la propriétaire au "moral vraiment très, très bas". Ses locataires sont partis en urgence.

Les infiltrations d'eau touchent en grande partie l'aile nord de cette résidence située à Rosporden, dans le Finistère, précisément à l'endroit où un incendie a eu lieu en juillet 2022. Trois appartements et la toiture avaient alors été endommagés. "Vu que le toit a brûlé, ils ont commencé les travaux en octobre 2023, indique un habitant de l'immeuble. En octobre, il y a eu la tempête Ciaran. Après la tempête, plus aucun artisan n'est revenu, et ils n'ont pas remis de bâche. Donc avec l'eau qui passe et les pluies qui durent depuis des mois, il pleut dans les plafonds..."

Cet habitant raconte avoir eu très peur en traversant les parties communes de son immeuble. "Vraiment tout un pan de plafond sur 2-3 mètres est tombé d'un coup comme ça, une plaque par terre, reprend-il. J'étais presque en dessous."

Contacté ce vendredi matin, le syndic se veut rassurant : "Nous pouvons vous affirmer que nos équipes sont pleinement mobilisées sur le terrain et aux côtés des habitants de la résidence pour faire avancer le chantier dans le respect des procédures en cours." Depuis jeudi, une entreprise mandatée par le syndic retire les plafonds endommagés pour éviter qu'ils ne tombent sur les habitants.