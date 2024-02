Locations Airbnb : à Biarritz, on applaudit les mesures plus strictes votées à l'Assemblée

Un projet de loi visant à réguler davantage le secteur des locations de type Airbnb a été adopté lundi en première lecture par les députés. Celui-ci prévoit en particulier d'abaisser l'avantage fiscal dont bénéficient les propriétaires et de donner de nouveaux outils de régulation aux maires. Une équipe de reportage de TF1 s'est rendue à Biarritz, où ces nouvelles règles sont bien accueillies par la population et les pouvoirs locaux.

Vers plus de régulation ? Les députés ont adopté lundi en première lecture un projet de loi qui vise à encadrer davantage le secteur des locations de meublés touristiques. Le texte prévoit en particulier de réduire les avantages fiscaux sur ce type de logements et de donner de nouveaux outils de régulation aux maires. En ligne de mire, les locations de type Airbnb que beaucoup accusent de faire flamber les loyers tout en réduisant l'offre locative. Dans les villes touristiques, ces logements ont quasiment fait disparaître les locations classiques. Une équipe de reportage de TF1 s'est rendue à Bayonne et à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), où la pénurie de logements disponibles est devenue un vrai problème pour les habitants.

Baux de courte durée, difficultés à trouver des biens à louer... Pour les étudiants et jeunes actifs, en particulier, la mise en location de meublés touristiques, au nombre de 11.000 au Pays Basque, alimente la pénurie. "C’est évidemment ce qui fait monter le prix des loyers. J’espère que cela va permettre d’arranger un peu la situation", témoigne, au micro de TF1, une étudiante, dans la vidéo en tête de cet article. "Les propriétaires préfèrent louer à la semaine. Et du coup, il y a peu de choix pour nous", abonde un autre. Difficile dans ces conditions de prendre un job étudiant. "Je voudrais être saisonnier cet été, mais c'est compliqué sans logement ou [en payant] cinq fois plus cher", soutient un troisième.

On marchait sur la tête. Cela encourageait les propriétaires (...) à faire du business et à ne pas loger les populations locales tx Etcheverry, porte-parole de l'association de défense des locataires Alda

La mesure la plus emblématique prévoit de réduire à 30% le taux d'abattement fiscal dont bénéficient les revenus issus des locations des meublés de tourisme, contre 71% ou 50% actuellement, avec une exception en "zone rurale très peu dense" où l'abattement resterait à 71%. "On marchait sur la tête. Cela encourageait les propriétaires (...) à faire du business et à ne pas loger les populations locales", estime Txetx Etcheverry, porte-parole de l'association de défense des locataires Alda. Les collectivités locales auront également plus de pouvoir pour limiter ces locations saisonnières. Mais le dispositif divise le camp présidentiel, certains ne souhaitant pas réduire cet abattement en dessous de 50%.

À Biarritz, où les taxes de séjour via la plateforme Airbnb ont rapporté plus d'un million d'euros en 2023, la maire (LR) de la ville, Maider Arosteguy, approuve les nouvelles mesures prévues. L’édile envisage même de mettre rapidement en place des restrictions. "Redonner du pouvoir au maire va dans le bon sens. Il faut des quotas, abaisser le nombre de nuitées à 90 est aussi une bonne chose. On est au stade de la réflexion et on fera de l’expérimentation, comme on a toujours fait", souligne l'élue, également vice-présidente de la communauté d’agglomération du Pays Basque.

Quant aux professionnels du tourisme interrogés, ils ne semblent pas inquiets du vote de cette loi. Le fait qu'il y ait potentiellement moins de locations saisonnières n'abaissera pas pour autant l'attrait pour ces villes touristiques.