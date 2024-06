À Saint-Dizier, en Haute-Marne, aucun promoteur immobilier privé n'a construit depuis trente ans. Pour mettre fin à cette situation, le maire mise sur un étonnant partenariat avec Aubervilliers, en région parisienne. Le JT de TF1 se penche sur cette solution innovante.

Quand on parcourt les rues de Saint-Dizier, ce qui frappe, c'est l'absence de logements neufs. Et pour cause : cela fait 30 ans qu'un promoteur immobilier privé n'a pas construit dans cette ville moyenne de la Haute-Marne. Pour convaincre les promoteurs privés de revenir, il a fallu innover et mettre en place une idée totalement inédite : un partenariat avec Aubervilliers, une ville de région parisienne beaucoup plus attractive pour les investisseurs.

Sur "tout le terrain que vous voyez derrière, on veut pouvoir sortir 40 à 50 logements en hyper-centre", annonce fièrement Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Avant de détailler ce grand projet sur le point de voir le jour. "On va demander à un prometteur qui veut construite à Aubervilliers de construire à Saint-Dizier, et on lui dit 'il faut d'abord que tu déposes ton permis de construire Saint-Dizier pour qu'on puisse te vendre le terrain à Aubervilliers'", explique-t-il. Selon lui,"ça fonctionne puisqu'on a plusieurs investisseurs intéressés." À ce jour, trois prometteurs ont en effet déjà répondu à l'appel d'offre.

Quid de la contrepartie ?

Y aurait-il une contrepartie dans cette alliance ? La réponse est non. Beaucoup de villes contactées par Saint-Dizier ont refusé le partenariat. Mais une commune a dit oui. C'est donc Aubervilliers, ville populaire de Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris, qui a la cote auprès des investisseurs. Pour la maire, la motivation est simple : dans le passé, Aubervilliers a reçu beaucoup d'aide. C'est à son tour de rendre service.

"Maintenant, Aubervilliers est attractive et peut être en position de faire une alliance avec une autre ville et de créer des synergies. Moi, je trouve que ça peut être une grande fierté pour les habitants d'Aubervilliers", explique Karine Franclet, dont l'enthousiasme est partagé par la plupart des habitants, à en croire ceux interrogés dans notre reportage?

Il faut dire qu'une grande ville de 90.000 résidents qui donne un coup de pouce à une commune de 25.000 personnes en zone rurale, c'est une belle histoire. Si ce modèle fonctionne, il pourra être reproduit ailleurs et inspirer de nombreuses villes moyennes en quête de logements neufs.