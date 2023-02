VIDÉO - Marseille : quatre ans après l'achat de leur appartement, ils l'attendent toujours !

Pourtant, le promoteur n'est pas n'importe qui. Michel Ohayon est, entre autres, le propriétaire de Camaïeu et Go Sport. Mais sa société, en difficulté, n'a pas payé entièrement les constructeurs. Les travaux ont donc été arrêtés net. Et aujourd'hui, le bâtiment semble totalement à l'abandon. "C'est comme une déchetterie", reconnaît Ismaël. Comme les autres, il a déjà versé 90% du montant de l'appartement. "Toutes mes économies sont parties dans cet appartement-là. J'ai déjà dépensé 500.000 euros. J'ai quand même les larmes aux yeux parce que ma vie, elle est foutue", s'insurge-t-il.

Les acquéreurs sont désormais à bout de souffle, certains peinent même à se loger. "J'ai le crédit à rembourser, j'ai le loyer à payer. Je ne peux plus vivre seul. Aujourd'hui, je suis obligé d'être en colocation parce que seul, je n'y arriverais pas", explique Damien Silvestre, acquéreur d'un appartement dans la résidence. Marie Alonso, elle, rembourse plus de 1 500 euros de crédit chaque mois. Elle a dû s'installer chez son fils de 28 ans. "Arrivée à 55 ans et être hébergée par son fils, c'est vraiment pas une situation confortable. J'aurais aimé recevoir mes enfants dans mon bel appartement", lâche-t-elle.