"On n'en dort plus" : après la faillite de constructeurs, le désarroi des clients de maisons inachevées

Nexity, premier promoteur immobilier français, a annoncé ce jeudi la suppression de 502 emplois. Une décision prise alors que les défaillances d'entreprises de construction se multiplient : déjà plus de 300 depuis le début de l'année. Résultat, des clients se retrouvent avec des maisons inachevées, et comme plusieurs en témoignent auprès de TF1, c'est un cauchemar.

À chaque fois qu'elle revient à Bonnemain, en Ille-et-Vilaine, Charlotte Thibault scrute sa maison inachevée. Cette fois, elle aperçoit des gouttes d'eau tomber du toit. "Je pense à une infiltration ou la gouttière a été mal posée, et ça coule sous les ardoises. Aujourd'hui, je viens de constater ce nouveau problème d'infiltration d'eau", déplore la jeune femme dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Avec ses deux enfants et son compagnon, elle aurait dû emménager ici il y a un an. Mais depuis quatre mois, le chantier de la maison n'avance plus. Le constructeur "BLM 35" est en redressement judiciaire. "L'angoisse est permanente. On n'en dort plus la nuit, on perd l'appétit. On essaie d'imaginer l'avenir, mais on ne peut pas. Nous, notre maison, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Est-ce qu'elle va être finie un jour ? On ne sait pas", poursuit-elle.

C'est désolant de voir une maison comme ça qu'on ne peut pas habiter, sachant qu'on est obligé de louer un appartement à côté. Kathy Tessier, cliente du constructeur "Carréneuf" en faillite

En attendant, la maison s'abîme, car elle n'est pas complètement isolée : la laine de verre n'a pas résisté aux intempéries. "On voit qu'elle est morte. Elle a pris l'eau, elle est pourrie, elle est noire. Tant que le ravalement n'est pas fait sur les parpaings, forcément, l'eau s'infiltre par les parpaings et tout de suite, c'est la laine de verre qui prend. On peut même voir sur la charpente des champignons. La charpente est mouillée, les parpaings à l'intérieur sont verts et la laine de verre maintenant est pourrie aussi. Tout est humide partout", détaille-t-elle. Le cas de Charlotte est loin d'être isolé. En trois ans, les liquidations et redressements judiciaires de constructeurs de maisons individuelles ont doublé. La raison : un secteur en crise après la hausse des coûts de construction, et celle des taux d'intérêts bancaires.

Autre exemple, un quartier de Ponts-de-Cé, près d'Angers, est arrêté depuis quinze mois. "Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne voit aucun artisan se déplacer sur le chantier, tant pour constater que pour faire des expertises", explique Hervé Schalle, un des clients du constructeur "Carréneuf" en faillite. De la maison à la rue, tout a été laissé en état. "On a quand même payé nos maisons à hauteur de 90, 95 % depuis plus d'un an", dénonce Sylvie Michel, une autre cliente du même constructeur.

De son côté, Kathy Tessier dépense chaque mois 1200 euros de loyer et de garde-meuble, en attendant que la situation se débloque. "La salle de bain est laissée en l'état, presque finie. C'est désolant de voir une maison comme ça qu'on ne peut pas habiter, sachant qu'on est obligé de louer un appartement à côté. Et là, on a une problématique, c'est que notre prêt va démarrer au mois d'août et on ne pourra pas payer un loyer plus un remboursement de maison, ce n'est pas possible", s'insurge-t-elle.

Contactés par TF1, les constructeurs n'ont pas répondu. Tous les propriétaires rencontrés sont désormais dans l'attente de leur garant. Car lors d'une défaillance d'entreprise, chaque acheteur est protégé par cet organisme, qui doit reprendre automatiquement le chantier. "Le garant est tenu d'achever la construction au prix initial prévu avec le maître d'ouvrage. Il a tout intérêt à finir rapidement le chantier puisque chaque mois qui passe lui coûte un peu plus de 1 000 euros de pénalités de retard", explique Damien Hereng, président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles. Selon le cabinet Altares, on compte chaque mois une centaine de défaillances de constructeurs de maisons individuelles en 2024.