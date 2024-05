Royaume-Uni : vous pouvez gagner cette maison de rêve... grâce à un ticket de loterie à 5 euros

Alors que le marché immobilier est en berne, au Royaume-Uni, des particuliers proposent leur maison à la loterie. Une pratique légale qui peut leur rapporter gros en fonction du nombre de tickets écoulés. Regardez ce reportage des correspondantes de TF1 dans le pays.

Ce sont des loteries pas comme les autres. Au Royaume-Uni, des particuliers proposent de faire gagner leur propre maison. C'est le cas de Bella Williams, propriétaire d’une maison dans le Sussex, qui a choisi de mettre à la loterie sa magnifique demeure de 280 m² située dans la campagne anglaise, avec une piscine et cinq chambres. Pour cinq livres, soit un peu plus de cinq euros le billet, cette maison pourrait être la vôtre.

"Le marché immobilier est au ralenti en ce moment. Quand on a su qu’il était possible de mettre notre maison à la loterie, on s’est dit pourquoi pas essayer et voir ce que ça donne ? On n'a rien à perdre", explique avec philosophie cette propriétaire dans le reportage du 20H de TF1 à voir en tête de cet article. Leur objectif : vendre 440.000 tickets en six mois.

Un business légal et lucratif

Le succès de ce business légal et lucratif s'explique par la crise du logement qui touche le pays. Il est devenu très compliqué pour les Britanniques d'accéder à la propriété. Si rien ne vous empêche de jouer au Royaume-Uni, en France, il est interdit de faire gagner votre maison.