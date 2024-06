Économiques et écologiques, les tiny houses, ces minuscules maisons en bois déplaçables à l'envi, sont en plein boom. Certains en font leur résidence secondaire, mais quelques familles ont décidé d'y vivre à l’année, faisant fi du peu de mètres carrés. Le magazine de TF1 Sept à Huit a suivi l'une d'entre elles.

C'est un habitat léger, écolo et déplaçable sur roues. De plus en plus de Français se laissent tenter par les tiny houses, ces micro-maisons popularisées aux États-Unis suite à l'ouragan Katrina. En bois, contrairement aux mobil-homes, elles n'ont aucun impact sur le sol et s'installent facilement sur un terrain constructible, après une simple déclaration en mairie.

Devenues la coqueluche des réseaux sociaux, les tiny houses répondent à des préoccupations économiques, esthétiques et environnementales totalement dans l'air du temps. À tel point que certains en font même leur habitation principale. "Notre Tiny est installée depuis fin 2018-début 2019, et on a eu l'idée de la faire sur un semi-remorque. On a mis un an à la construire", témoigne Alice dans le reportage de "Sept à Huit" à retrouver en tête de cet article. Avec Noé, son mari ébéniste, elle a quitté un appartement de 70 m² pour fabriquer ce micro logement dans une prairie d'Indre-et-Loire.

Fins connaisseurs du bois, ils ont chiné ou créé chaque meuble et imaginé les astuces de rangement. "Le petit tabouret qui fait escabeau est un classique", lâche la jeune femme. Autre gain de place, le couple dort dans un convertible qui se plie et se

déplie au quotidien. "Une fois qu'il est déplié, c'est une chambre et on remballe tous les matins (...) Et puis, comme on ne pouvait pas laisser une table en permanence, on a fabriqué un petit bureau d'appoint avec un vieux volet. Par contre, c'est vraiment le principe de la Tiny, on range tout le temps", explique Alice. Mais elle ne s'en plaint pas, bien au contraire. "J'ai l'impression d'être en enfance et de vivre dans une maison de poupée", s'amuse-t-elle.

Enfants et parents sont tombés si amoureux de leur minuscule écrin qu'Alice et Noé ont même décidé de construire des tiny houses pour les autres. Le couple a ainsi investi un hangar à dix minutes de chez lui. Leur société est l'un des 150 constructeurs de micro-maisons en France. Les cinq salariés poncent, scient, rabotent des matériaux bio, comme la laine, le chanvre, le coton et le bois local. Après trois mois de travaux pour 60.000 euros, une tiny house flambant neuve deviendra une chambre d'hôtes. "On fait que du sur-mesure, on ne fait jamais deux fois la même chose et on a vraiment envie de faire un peu des tiny hors du commun", affirme Noé.

Alice, elle, doit respecter des contraintes techniques : pas plus de 3,5 tonnes pour que la tiny house soit déplaçable sur roue, avec un gabarit de trois mètres de large pour huit mètres de haut. Mais pour l'agencement, elle débride son imagination. Avec son mari Noé, ils sont complémentaires. "Il a deux mains en or. Et moi, je suis plutôt créative. Je fais des étincelles et il les transforme en feu", argue-t-elle.

Dans l'atelier, les ébénistes accueillent aussi des novices auto constructeurs qui réalisent chacun leur tiny house. À l'image de Stéphane, contrôleur de gestion qui vivra dans sa micro-maison de 15 m². Avec l'aide de son frère Morgan, il lui faudra 1200 heures de travail. "Ils restent dans l'atelier à peu près un an. Ils savent bien bricoler, mais ils n'ont pas de connaissances techniques comme l'ont des menuisiers ou des charpentiers et ils vont tout apprendre. Le temps qu'on passe avec eux, on leur facture. Ça nous permet, nous aussi, de faire vivre l'entreprise. Ils n'achètent que les matériaux, ils payent un petit loyer. Ça leur coûte deux ou trois fois moins cher", explique un technicien. Un service donnant-donnant.

Retrouvez d'autres témoignages et l'intégralité du reportage de "Sept à Huit" sur le boom de cess minim-aisons dans la vidéo en tête de cet article.