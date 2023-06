REPORTAGE - Trop élevées et trop opaques : les commissions immobilières en France épinglées

Trop élevées et pas suffisamment transparentes pour les acheteurs et les vendeurs. Mercredi 7 juin, l'Autorité de la concurrence a rappelé à l'ordre les professionnels de l'immobilier concernant les commissions liées à l'achat et à la vente de biens. Selon l'organisme, qui s'appuie sur plusieurs études, le taux de commission moyen pratiqué en France s'élevait, en 2022, à 5,78% du prix de vente. C'est bien plus que dans le reste de l'Union européenne où ces commissions atteignent en moyenne les 4%.

Une situation que Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) explique par les différences entre l'Hexagone et ses voisins. "Tout simplement parce que les prestations qui sont assurées par les autres pays d'Europe ne sont pas les mêmes", affirme-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.