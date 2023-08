VIDÉO - Creuse : ce village vend des terrains à 1 euro le m² pour se repeupler

Dans cette commune de 2 400 habitants, une quinzaine s'en va chaque année. Alors l'enjeu est de rajeunir la population, et ça marche. Tous se projettent. "Je me vois bien sur ce terrain, donc je vais me battre jusqu'au bout", assure une jeune femme. Tandis que son mari reconnaît qu'il y a plein de belles choses à voir dans le coin. "Les vaches limousines en premier lieu", s'amuse-t-il.

Plusieurs communes rurales qui refusent de mourir ont fait ce même pari. "Le retour sur investissement sera forcément favorable dans la mesure où, d'une part, il y aura de la population nouvelle, et puis il y aura de la taxe foncière. Ce n'est pas un investissement perdu, bien au contraire", fait valoir le maire de Fursac.

Il y a par ailleurs aussi des projets à saisir dans le village, comme un restaurant-ouvrier, avec une aide de deux ans pour le loyer, et des entreprises qui recrutent, comme ce fabricant de vélos en carbone. Trois postes sont à pourvoir : un ouvrier, un peintre et un responsable d'atelier. "On a recruté des gens qui venaient de loin, malheureusement ils ne sont pas restés. Nous, on a vocation à rester dans le coin et à évoluer sur Fursac, donc c'est encore mieux si on peut faire travailler des gens de Fursac", explique Rémi Josse, gérant de Pro-Fusion.