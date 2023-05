VIDÉO - Des maisons pas finies, mais déjà inhabitables : le "cauchemar" de familles en Haute-Savoie

Les logements auraient dû être terminés il y a un an. Mais en octobre dernier, Nadia et quatre autres propriétaires reçoivent un rapport de leur promoteur. Des trous entre les parpaings, des murs pas droits... les malfaçons sont nombreuses. Et les habitations du lotissement doivent être démolies. "Ma maison a un toit, des fenêtres, des cloisons. Il restait peut-être trois mois de finitions, et là, il n'y a plus rien..., résume Sophie, autre "future propriétaire". On est dégoûtés".