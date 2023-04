VIDÉO - Façades qui se détachent, infiltrations d'eau : à Lomme, un quartier menace de s'effondrer

Les maisons sont touchées par deux problèmes : les façades se détachent de l'ossature et des infiltrations d'eau ont été détectées. Une situation qui rend la vie des locataires très difficile. "On a des infiltrations d'eau un peu partout, le bois des portes et des fenêtres pourrit... Il y a beaucoup de choses", déplore de son côté Jean-Luc Prudhommeaux, membre du comité national du logement pour le quartier.

Ironie de l'histoire, malgré tous ces problèmes, le loyer des locataires vient d'augmenter. "On a eu une augmentation comme tous les citoyens en janvier de 3,7%", explique François Calris qui paie 598 euros par mois pour son logement. Contactée par TF1, la société ICF confirme qu'une expertise est en cours sur ces maisons et que le dossier est désormais dans les mains des assureurs.