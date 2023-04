VIDÉO - "Incompréhensible" : la loi Littoral les prive de la maison de leurs rêves

Un mois après le début des travaux, ils reçoivent une lettre de la préfecture leur demandant de tout arrêter. "Là, ça devait être le salon et la cuisine, et la partie chambre derrière", montrent Mélanie et Julien dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. Leur habitation ne respecterait pas la loi Littoral, qui interdit les constructions hors des agglomérations dans les communes côtières. Le couple ne comprend pas cette décision, car leur habitation est entourée d’autres maisons et est située à plus de treize kilomètres de l’océan. "On n’a pas détruit de forêt, on n’a pas mis notre maison sur la dune. On s’est implantés entre trois maisons en faisant appel à des architectes avec la mairie, les bâtiments de France et toutes ces personnes qui nous ont dit oui. On repart à zéro, même à moins de zéro parce qu’on se retrouve avec une charge qui ne nous permet pas de partir sur autre chose", déplore Julien.