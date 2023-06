VIDÉO - Haute-Garonne : malfaçons, inondations... Leur résidence est maudite

La liste des déconvenues ne s'arrête pas là. Impossible non plus pour certains habitants d'ouvrir de plus d'un tiers la porte d'entrée de leur logement. "Ça bloque", poursuit Estelle Duval, qui préside par ailleurs le conseil syndical. Malgré ses alertes à répétition, rien n'y fait. "À chaque fois, on surveille nous-mêmes l'état des fissures et elles s'agrandissent de manière très rapide", déplore-t-elle encore. Chez Marie-Josée, une autre occupante des lieux, les problèmes se concentrent dans sa cuisine où de larges fissures quadrillent son plafond. Pour tenter de contrôler les infiltrations, cette locataire est obligée d'installer des saladiers ici et là.

Pour comprendre l'origine du problème, il faut se rendre dans le parking au sous-sol. Là, sept jours sur sept, plusieurs centimètres d'eau recouvrent le sol. "Il y a même des fois où l'électricité saute", dénonce un autre habitant. D'après les premières conclusions, l'immeuble serait construit sur une nappe phréatique. L'eau remonte donc depuis le sol. "Nous avons dû acheter des pompes à eau à nos frais et, plusieurs fois par jour, on doit relancer la pompe pour évacuer l'eau qui stagne", précise Estelle Duval.