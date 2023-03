"Le chantier n’a pas démarré" : pourquoi les ventes de logements neufs s'effondrent

Déjà dix mois de retard. Les surcoûts de construction s’envolent et découragent certains propriétaires. Beaucoup ont renoncé à leur projet immobilier. "Habituellement, on a 15% de taux de désistement sur une opération et sur celle-ci, on a eu 40% de taux de désistement. Pour la suite, ça veut dire qu’on est obligés de retrouver des nouveaux clients, de recommencer le processus commercial", poursuit Jean-Philippe François.