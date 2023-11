Immobilier : pourquoi les feux reviennent au vert si vous voulez acheter

En voilà une bonne nouvelle ! Les taux des crédits immobiliers se stabilisent et les banques recommencent à accorder des prêts plus facilement. Si bien que les acheteurs qui voyaient leurs dossiers refusés il y a quelques mois tentent à nouveau leur chance. Jade et Christina, qui témoignent dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus, n'y croyaient plus. Après des mois d'attente, en profitant du prêt à taux zéro, les deux jeunes femmes ont enfin obtenu un crédit pour l'achat de leur premier appartement. "Ça nous permet d'avoir un crédit à un taux attractif et de pouvoir rembourser normalement nos mensualités", explique le couple.